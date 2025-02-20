بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة.. ما هي أقرب التوقعات؟

كتبت- منال المصري:

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد قليل وسط توقعات بعكس الاتجاه وبدء خفض سعر الفائدة لأول مرة من 4 سنوات بفضل تباطؤ معدل التضخم.

ويأتي اجتماع اليوم بعد أن أبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

خفض الفائدة.. ما هي توقعات قرار البنك المركزي؟

توقعت مصادر تحدث إليه مصراوي في وقت سابق ببدء خفض البنك المركزي لسعر الفائدة اليوم بعد تباطؤ معدل التضخم للمرة الثالثة على التوالي في يناير الماضي عند 24% من 24.1% في ديسمبر الماضي.

آخر مرة خفض فيها المركزي سعر الفائدة في نوفمبر 2020 بعد تباطؤ معدل التضخم قبل أن يعود لرفعها من مارس 2022 بنحو 19% منها 6% في مارس الماضي لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.