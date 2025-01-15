معدل التضخم بأمريكا يرتفع إلى 2.9% في ديسمبر

كتبت- منال المصري:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سنوي إلى 2.9% من 2.7%، وفق بيانات منشورة على مكتب العمل الأمريكي اليوم.

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- خفض معدل التضخم السنوي إلى 2% بشكل مستدام خلال الربع الأول من 2025.

أسباب الارتفاع في ديسمبر

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع مؤشر الطاقة بنسبة 2.6% في ديسمبر، وهو ما يمثل أكثر من 40% من الزيادة الشهرية لجميع البنود، وفق البيان.

كما ارتفع مؤشر البنزين بنسبة 4.4% خلال الشهر فيما ارتفع مؤشر الغذاء في ديسمبر، بنسبة 0.3% حيث ارتفع كل من مؤشر الغذاء في المنزل ومؤشر الغذاء خارج المنزل بنسبة 0.3% لكل منهما.

فيما ارتفع مؤشر جميع البنود باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

كان مؤشر الطاقة انخفض بنسبة 0.5% في ديسمبر على أساس سنوي فيما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 2.5% خلال العام الماضي.