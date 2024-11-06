كتبت- منال المصري:

أعلن بنك قناة السويس افتتاح أحدث فروعه في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى التوسع والانتشار، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزي ورؤية مصر 2030 لنشر الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح البنك أن افتتاح فرع شبين الكوم بالمنوفية يدعم استراتيجية بنك قناة السويس الطموحة لتكثيف تواجده بمختلف المحافظات، لتبلغ شبكة فروع البنك 53 فرعا، وهو ما يُساهم بدوره في تنمية قاعدة العملاء، من خلال توفير الخدمات والمنتجات والحلول المالية المُبتكرة التي تُلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

كما يواصل بنك قناة السويس تدشين ماكينات الصرّاف الآلي بمختلف ربوع الجمهورية لضمان وصول خدماته المتنوعة للعملاء في أي مكان.

ويضُم الفرع منطقة خدمة ذاتية لتمكّن العملاء من إتمام مجموعة من المعاملات المصرفية بأنفسهم بكل سهولة، بالإضافة إلى منطقة مُخصصة لخدمة كبار العملاء "Elite"، لتقديم تجربة مصرفية استثنائية، بدرجة عالية من الجودة والكفاءة.

وشهد افتتاح الفرع حضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، وشهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، بجانب عددا من مسؤولي ورؤساء القطاعات بالبنك.

وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن توسع البنك بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية يعكس حرصه المتواصل على تلبية احتياجات العملاء المتنامية بمختلف المحافظات، وسعيه لخلق أسواق جديدة بما يُساهم في تعزيز قاعدة عملاء البنك واكتساب حصص سوقية، والاستفادة من فرص النمو المُتاحة بالسوق.

وأوضح أن بنك قناة السويس يمضي في خطته لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات التنافسية، بالإضافة إلى تبني استراتيجية طموحة لتوسيع نطاق الحلول الرقمية التي يُقدمها البنك لعملائه من الأفراد والشركات.