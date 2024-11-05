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المركزي الأمريكي يجتمع غدا لبحث مصير سعر الفائدة على الدولار

10:18 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

يبدأ الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- عقد اجتماعه قبل الأخير خلال العام الجاري لحسم سعر الفائدة على الدولار على مدار يومي غدا الأربعاء والخميس.

وقرارات الفيدرالي الأمريكي تتطلع أليه كافة البنوك المركزية على مستوى العالم فهي لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي فقط بل على سياسات الاقتصادية العالمية لقوة وهيمنة اقتصاد أمريكا.

ويأتي اجتماع الفيدرالي بعد أن خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار في آخر اجتماع له لأول مرة منذ 4 سنوات إلى 3.75% و5%.

وتوقع خبراء المال والاقتصاد العالميين خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة مجددا بنسبة 0.25% ليواصل عودته من سياسة نقدية متشددة التي استمرات على مدار عامين ونصف إلى سياسة مرنة بعد أن تراجع معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية.

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