مجتمع المال والأعمال يترقب قرار المركزي حول الفائدة غدا

كتبت- منال المصري:

يترقب مجمتع المال والأعمال في مصر قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة غدا على الإيداع والإقراض لسابع مرة خلال 2024.

واجتماع البنك المركزي غدا يأتي بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتسارع معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بسبب زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي.

ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.