نشرة التوك شو| مد التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ شهور.. والأردن توجه ضربة موجعة للإخوان

(مصراوي)

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي.

محلية النواب": لدينا ملاحظات على قانون التصالح.. والحكومة متمسكة بموقفها

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمده ٦ شهور إضافية اعتبارا من ٥ مايو المقبل. للمزيد (اضغط هنا)

أسامة سرايا: لا انفصال بين أمريكا والصين اقتصاديًا... وترامب سيتراجع عن سياساته

قال الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، إن العالم يعيش لحظة اضطراب صعبة، مؤكدًا أنه من الضروري في هذه المرحلة فصل السياسة عن الاقتصاد، خاصة عند الحديث عن العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة والصين.للمزيد (اضغط هنا)

أحمد موسى: الإخوان تلقوا ضربة موجعة بالأردن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تلقت ضربة قاصمة في المملكة الأردنية الهاشمية بعد كشف مخطط إرهابي جديد كان يستهدف الشعب الأردني ومؤسسات الدولة.للمزيد (اضغط هنا)

أستاذ طب نفسي: لا يوجد علم اسمه "تفسير الأحلام".. وما يُنسب لـ "ابن سيرين" غير دقيق

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن تفسير الأحلام لا يُعد علمًا بالمعنى الأكاديمي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الجامعات، بما فيها الأزهر، أي قسم يُعنى بتدريس تفسير الأحلام بشكل منهجي. للمزيد (اضغط هنا)

أحمد موسى: مشروعات الدولة تدار بتوجيه ومتابعة الرئيس السيسي

كد الإعلامي أحمد موسى أن مصر دائمًا كانت مستهدفة، مشددًا على أهمية أن تدرك الأجيال الحالية دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية أمن البلاد وتحديث قدراتها الدفاعية. للمزيد (اضغط هنا)