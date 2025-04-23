"محلية النواب": لدينا ملاحظات على قانون التصالح.. والحكومة متمسكة بموقفها

كتبت -داليا الظنيني:

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم مدة التصالح فى مخالفات البناء لمده ٦شهور إضافية اعتبارا من ٥ مايو المقبل.

وأضاف السجينى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر:"لدينا ملاحظات على قانون التصالح فى مخالفات البناء والحكومة تتمسك بموقفها ولكن نحاول الاتفاق".

وتابع: حدثت انفراجة كبيرة فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، معقبا: بقول للناس اللي فاكرة إن مد تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء فرصة للمخالفات، نحن مقيدون بالتصور الجوى لعام ٢٠٢٣.

وفي سياق آخر تحدث السجيني عن إصدار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأوضح أنه ليس لديه إجابة لسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لمدة سنتين، مبينا أن عدد كبير من الوزرات مشتركة فى قانون حيازة الحيوانات الخطرة مثل وزارة الزراعة والبيئة والمالية.

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