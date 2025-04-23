أحمد موسى: الإخوان تلقوا ضربة موجعة بالأردن

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تلقت ضربة قاصمة في المملكة الأردنية الهاشمية بعد كشف مخطط إرهابي جديد كان يستهدف الشعب الأردني ومؤسسات الدولة.

ووجه الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، التحية إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والشعب الأردني، وكافة مؤسسات الدولة الأردنية على قرار حظر جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن الأردن لم يتهاون مع هذه الجماعة الخائنة.

وأضاف موسى:"النهارده محدش يقدر يقول إنه إخواني في الأردن، اللي هيقول كده هيتقبض عليه ويتحاكم فورًا".

وأوضح أن القرار جاء بعد كشف مؤامرة إرهابية جديدة تورط فيها التنظيم الإخواني، مؤكدًا أن من يُثبت انتماؤه للجماعة الآن سيقدم للعدالة.

وهاجم موسى، مراد العضايلة، المراقب العام لجماعة الإخوان الإرهابية في الأردن، واصفًا إياه بـ الخائن لبلده ودينه.

وقال:"مراد العضايلة، المجرم، كان بيتباهى على تويتر، وفجأة أول ما طلع وزير الداخلية الأردني وأعلن قرار الحظر، العضايلة بقى زي الفار، ما قدرش حتى يرد".

اقرأ أيضًا:

أزهري يهاجم سعد الهلالي: "يبحث عن الشهرة ويهدد الأمن القومي"

الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تحدث لأول مرة بـ 3 محافظات خلال العقد الأخير

وظائف بالخارج برواتب تتخطى 88 ألف جنيه شهريًا - رابط التقديم والتخصصات