أحمد موسى: مشروعات الدولة تدار بتوجيه ومتابعة الرئيس السيسي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر دائمًا كانت مستهدفة، مشددًا على أهمية أن تدرك الأجيال الحالية دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية أمن البلاد وتحديث قدراتها الدفاعية.

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس السيسي، حينما كان وزيرًا للدفاع، سافر إلى روسيا لتحديث وتسليح الجيش المصري، دون أن يكون في مخططه آنذاك أن يصبح رئيسًا للجمهورية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن كل مشروعات الدولة تُدار بتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي، الذي يتحرك في كافة الاتجاهات من أجل مصلحة المواطن المصري.

وأوضح أن الرئيس السيسي، ومنذ توليه رئاسة الجمهورية، وسع نطاق تحديث القوات المسلحة المصرية في ظل عالم أصبح أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

وأكد موسى أن الرئيس السيسي ليس فقط قائدًا عسكريًا، بل هو مفاوض بارع في كافة ملفات الدولة، مشيرًا إلى أنه يتفاوض بنفسه على ملفات حيوية مثل، التسليح العسكري، والزراعة والأمن الغذائي، والبلازما والمشتقات الطبية، ومشروعات النقل والبنية التحتية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة توافق على 13 قرارًا جديدًا.. أبرزها لائحة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتأشيرة الترانزيت

ستفرز الأصلح.. مجدي الجلاد: انتخابات نقابة الصحفيين "الأهم والأكثر سخونة"