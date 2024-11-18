رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، اليوم لقاءً افتراضيًا مع باوتيميلو مورودي، قائد فريق بمجموعة بوسطن الاستشارية.

وبحسب بيان اليوم، شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية الدوليين، وسبل تعظيم استفادة الجانب المصري من الشراكة مع مجموعة بوسطن، حيث يبدي الشركاء الدوليون اهتمامًا بالغًا بالتعاون مع مصر في كافة المجالات الصحية والدوائية، بوصفها حجر الزاوية في القارة الإفريقية، والدولة ذات التجربة الدوائية الكبيرة والإمكانيات الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها سوق الدواء المصري، وتجربة مصر الفريدة في التعامل مع ملف اللقاحات، وقدرة النظام الدوائي المصري على التطوير والتعاون مع السلطات الدوائية بالقارة الإفريقية لتوفير مستوى متميز من الأدوية واللقاحات ذات الجودة والفاعلية والمأمونية، بما يغطي كافة احتياجات القارة الإفريقية.

وأكد الغمراوي خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقع على عاتق هيئة الدواء المصرية وكل السلطات التنظيمية في القارة الإفريقية التي وصلت إلى مستوى النضج الثالث المتقدم بحسب منظمة الصحة العالمية، لدعم وتعزيز البيئة التنظيمية الدوائية بالقارة لتكون قادرة على حماية صحة إفريقيا. كما أوضح أن هيئة الدواء المصرية شهدت طفرة كبيرة في التعامل مع ملف اللقاحات، وتنقل خبرتها وتجربتها إلى الدول الشقيقة في القارة الإفريقية.

هيئة الدواء توقع مذكرات تفاهم مع دول أفريقية

وأوضح أن الهيئة عقدت العديد من الشراكات ووقعت العديد من مذكرات التفاهم مع الهيئات المناظرة في مجموعة من الدول الإفريقية، وتسعى وفق التكليفات الرئاسية إلى توطين وتعميق صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية. وأكد أن مصر لديها التزام أخلاقي وقيمي تجاه الدول الإفريقية، وتسعى من خلال قدراتها وخبراتها إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن الإفريقي من خلال تقديم الدعم الصحي والدوائي.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية المستمر على تعزيز التعاون وتنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية الكبرى الداعمة لتطوير النظم الصحية والدوائية.

حضر اللقاء د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، د. داليا أبو حسين، مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة وممثلة الهيئة باللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية (AMRH)، ود. رانيا إبراهيم، نائب مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية.

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