الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من السلطان هيثم بن طارق

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن سلطان عمان وجه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً بكل التوفيق والازدهار.

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