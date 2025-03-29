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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الفطر المبارك

12:09 م السبت 29 مارس 2025

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من السلطان هيثم بن طارق

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كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن سلطان عمان وجه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً بكل التوفيق والازدهار.

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الرئيس السيسي سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد
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