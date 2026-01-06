إعلان

مشاهد مؤلمة أمام مشرحة بنها.. أهالي ضحايا حريق مصحة الإدمان ينتظرون الجثامين

كتب : مصراوي

11:44 ص 06/01/2026

1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مصحة الإدمان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

وزير العمل يوجه بدراسة مقترح كنسي بشأن إجازات المسيحيين
أخبار مصر

وزير العمل يوجه بدراسة مقترح كنسي بشأن إجازات المسيحيين
صور.. الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس
أخبار مصر

صور.. الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس
ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة وهل تصح بشخصين فقط؟.. أمين الفتوى يجيب
عبادات

ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة وهل تصح بشخصين فقط؟.. أمين الفتوى يجيب
" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
مصراوي ستوري

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة
أخبار مصر

ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)