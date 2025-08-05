الرئيسية أخبار مصراوى TV قلب طفل.. أحمد آدم يحكي لمجدي الجلاد موقفا مؤثرا لفاروق الفيشاوي قبل وفاته 08:00 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أسئلة حرجة أحمد آدم مجدي الجلاد تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة أحمد آدم يظهر بعد غياب مع مجدي الجلاد: حكاية "مش لاقي شغل" ومكالمة وزير أخبار انتظروا أحمد آدم مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة.. الإثنين المقبل أخبار د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد في أسئلة حرجة سر تأسيس دار الإفتاء- الجزء أخبار هل الأزهر ولي الأمر في الدين؟ رد صادم من د.سعد الهلالي أخبار