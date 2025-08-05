إعلان

قلب طفل.. أحمد آدم يحكي لمجدي الجلاد موقفا مؤثرا لفاروق الفيشاوي قبل وفاته

08:00 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسئلة حرجة أحمد آدم مجدي الجلاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الوطنية للانتخابات": لا مد في التصويت.. وهذا موقف "البطاقات المنتهية"
وفاة و16 إصابة في تصادم مروع على طريق السويس بالإسماعيلية
كواليس تذاع لأول مرة.. الفنان أحمد آدم لمجدي الجلاد: مسلسل جديد بطولة "القرموطي" قريبا