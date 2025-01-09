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صدقي صخر جائزة ساويرس تثري الحياة الثقافية وفرضت نفسها على الساحة لنزاهتها

12:09 ص الخميس 09 يناير 2025
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صدقي صخر نجيب ساويرس جائزة نجيب ساويرس
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نجيب ساويرس جالي برد ومش أنا اللي عديت سميح أخويا وأنا ونص الشعب أخدنا عين

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