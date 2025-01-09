صدقي صخر جائزة ساويرس تثري الحياة الثقافية وفرضت نفسها على الساحة لنزاهتها

الرئيسية أخبار مصراوى TV صدقي صخر جائزة ساويرس تثري الحياة الثقافية وفرضت نفسها على الساحة لنزاهتها 12:09 ص الخميس 09 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث صدقي صخر نجيب ساويرس جائزة نجيب ساويرس تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: نجيب ساويرس جالي برد ومش أنا اللي عديت سميح أخويا وأنا ونص الشعب أخدنا عين الأخبار المتعلقة نجيب ساويرس: اللي حوالينا لما بيحاولوا يسبقونا بيستخدموا أدواتنا وأدواتنا أخبار نجيب ساويرس جالي برد ومش أنا اللي عديت سميح أخويا وأنا ونص الشعب أخدنا أخبار أبو الغار مبسوط إن جائزة ساويرس بقالها 20 سنة... وبقول للفائزين مبروك أخبار مجدي الجلاد: جائزة ساويرس تنظر للمبدعين بتقدير وننتظرها كل عام واتمنى تخصيص أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى