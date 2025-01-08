الرئيسية أخبار مصراوى TV البكالوريا المصرية..نظام يركز على التفكير النقدي والتحليلي بدلاً من الحفظ 08:55 م الأربعاء 08 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث الثانوية العامة لتعليم لباكلوريا المصرية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: احتفال أنغام بإطلاق كليب "تيجي نسيب" الأخبار المتعلقة مبلغ رمزي وشهادات تقدير.. محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية أخبار صدمة لطلاب المرحلة الثانية بالتنسيق وتحذير مهم للطلاب وموعد النتيجة أخبار إصلاحات التعليم 2024.. تخفيف عبء المنهج وتحسين جودة التعليم في الثانوية أخبار رسميًا.. أسباب إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء وموعد قائمة الأوائل أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى