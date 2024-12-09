مشهد غير مسبوق اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق وتمزيق صور قادة إيران

الرئيسية أخبار مصراوى TV مشهد غير مسبوق اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق وتمزيق صور قادة إيران 12:02 م الإثنين 09 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث ايران وريا لحرب السورية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: موسكو تمنح بشار الأسد حق اللجوء.. خطوة إنسانية أم استراتيجية؟ الأخبار المتعلقة ماذا قال ترامب عن سقوط الأسد؟ أخبار موسكو تمنح بشار الأسد حق اللجوء.. خطوة إنسانية أم استراتيجية؟ أخبار هل حذرت إيران بشار الأسد من تقليص دعمها العسكري في مواجهة المعارضة؟ أخبار ترامب يعلن موقفاً حاسماً .. دعوا الصراع السوري يسير بطريقته أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى