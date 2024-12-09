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مشهد غير مسبوق اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق وتمزيق صور قادة إيران

12:02 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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ايران وريا لحرب السورية
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