الرئيسية أخبار مصراوى TV مجلس النواب يوضح ..هل سيحصل اللاجئون في مصر على الجنسية؟ 12:02 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث مصر الاجئون تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: وسط جدل حول ترشيحه لوزارة الصحة الأمريكية .. روبرت إف كينيدي جونيور يتناول وجبة "غير صحية" الأخبار المتعلقة السيسي الأزمات تكشف ضعف النظام الدولي في تحقيق العدالة أخبار السيسي نعاني من فقر مائي شديد ولم ندخل في صراعات مع أحد أخبار السيسي معالجة أزمة البنية الأساسية كانت على رأس أولوياتنا أخبار السيسي: مصر تحقق إنجازًا جديدًا بخفض معدل البطالة إلى 6.5% أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى