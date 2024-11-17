الرئيسية أخبار مصراوى TV حرب بلا توقف .. إسرائيل تُنفذ غارات جوية مستمرة في لبنان كل ساعتين 12:00 م الأحد 17 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث غارات اسرائيل لبنان تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: الولايات المتحدة تكشف خطة للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله .. تدخل الجيش اللبناني ورقابة دولية الأخبار المتعلقة الولايات المتحدة تكشف خطة للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله .. تدخل الجيش أخبار تصاعد حوادث الترهيب في الضفة الغربية .. مستوطنون يهددون الفلسطينيين أخبار ضربة جديدة لحزب الله.. الجيش الإسرائيلي يستهدف الحاج علي يوسف صلاح أخبار في تصريحات مثيرة .. وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض إنشاء دولة فلسطينية أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى