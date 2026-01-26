أعلنت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، أن تخصص العلوم الطبية والصحية جاء في المركز الأول محليًا ضمن الفئة "251–300 عالميًا"، بما يعكس المكانة المرموقة لجامعة القاهرة وريادتها الأكاديمية والبحثية.

وأوضحت الكلية، أن هذا الإنجاز الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به كلية طب قصر العيني كأقدم وأعرق مؤسسة للتعليم الطبي في مصر والمنطقة، وما تشهده من تطور ملحوظ في منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، ودعم النشر الدولي، والارتقاء بالأداء الأكاديمي والسريري، إلى جانب التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع الصحية والتنموية.

وأضافت: كما تعكس هذه النتائج نجاح الاستراتيجية المؤسسية التي تنتهجها جامعة القاهرة في تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، وتكامل أدوار كليات القطاع الطبي ومستشفياته الجامعية، وفي مقدمتها مستشفيات قصر العيني، في إعداد كوادر طبية متميزة، ودعم الابتكار الطبي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن تصدّر جامعة القاهرة محليًا في مجال العلوم الطبية والصحية بتصنيف التايمز 2026 يُعد إنجازًا مؤسسيًا مهمًا تحقق بفضل الدعم المستمر من الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، ويعكس العمل الجاد والمتواصل الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس، والباحثون، والأطباء، وجميع العاملين بقطاع قصر العيني، وتؤكد هذه النتائج أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها العالمية، من خلال تطوير التعليم الطبي، ودعم البحث العلمي، والارتقاء بالخدمات الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأكد أن كلية طب قصر العيني ملتزمة بمواصلة مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي، ودعم رؤية جامعة القاهرة الهادفة إلى تحقيق مراكز أكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، وتعزيز دورها الريادي في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية.