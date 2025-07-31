كيفية التقديم على جامعة الزقازيق الأهلية لطلاب الشهادات المعادلة

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت جامعة الزقازيق الأهلية عن مد فترة التقديم الإلكتروني حتى يوم 7 أغسطس 2025، لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025 و2026، وذلك بعدد من الكليات.

وأوضحت الجامعة قائمة الكليات وتشمل كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان، كلية الصيدلة وكلية الهندسة والتمريض، كلية الحاسبات والمعلومات وكلية التجارة.

وأشارت الجامعة إلى أن القبول سيتم وفقًا للحدود الدنيا التي سيحددها مجلس الجامعات الأهلية، مع إجراء تنسيق داخلي بين المتقدمين وفقًا لأعلى المجاميع.

أوضحت الجامعة الأهلية عن رابط التقديم الإلكتروني: هنا

كما خصصت رابط للاطلاع على البرامج الأكاديمية والكليات: هنا

وحددت الجامعة خطوات التقديم الأساسية والتي تشمل إنشاء حساب على الموقع وتسجيل البيانات بدقة، ورفع الشهادات المطلوبة في ملف PDF واحد لا يتجاوز حجمه 1 ميجا فضلا عن سداد رسوم فتح الملف 1500 جنيه مصري لا تُرد. إلكترونيًا، كما يُسمح بتقديم أكثر من طلب لبرامج مختلفة، على أن تكون الرسوم منفصلة لكل طلب.

وأوضحت رابط بفيديو توضيحي لخطوات التقديم والدفع الإلكتروني: