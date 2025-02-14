مركز الإنسانيات الرقمية بجامعة حلوان يعقد ندوة حول مستقبل الرقمنة

كتب- عمر صبري:

نظم مركز الإنسانيات الرقمية لتوثيق التراث اللغوي والثقافي بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "مقدمة في الإنسانيات الرقمية"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب.

وقدمت الندوة رانيا عثمان، مدير إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، حيث تناولت في عرضها عدة محاور رئيسية، من بينها مفهوم الإنسانيات الرقمية ونشأتها ومراحل تطورها، كما استعرضت أبرز رواد الرقمنة في العالم وإسهاماتهم في تطوير هذا المجال الحيوي.

وافتتح الندوة الدكتور عماد أبو الدهب، حيث أكد على أهمية تبني تقنيات الرقمنة الحديثة لتعزيز البحث العلمي والتوثيق الثقافي.

كما أدارت الندوة الدكتورة هيام عبده، مدير مركز الإنسانيات الرقمية، التي أشارت إلى دور المركز في دعم جهود التحول الرقمي بالجامعة.

وخلال الندوة، تم تسليط الضوء على أهم المختبرات الرقمية العالمية وآليات إنشائها، والعوامل الرئيسية لنجاحها، مثل البنية التحتية المعلوماتية وبناء المجموعات الرقمية التي تسهل وصول الباحثين إليها. كما قدمت رانيا عثمان لمحة عن تجربتها في مجال الرقمنة على مستوى القارة الأفريقية.

وشهدت الندوة حضوراً مميزاً من القيادات الأكاديمية، من بينهم الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس جامعة حلوان السابق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس، مثل الدكتور عماد عيسى، الدكتور ناصر عبد الرحيم، الدكتورة سلوى حسين، الدكتورة مها زغلول، والدكتورة أماني الشاذلي، إلى جانب عدد من الباحثين والمهتمين من مختلف إدارات الجامعة.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود مركز الإنسانيات الرقمية بجامعة حلوان لتعزيز التوعية بأهمية التحول الرقمي في الدراسات الإنسانية، ودوره في حفظ التراث الثقافي واللغوي باستخدام أحدث التقنيات.

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