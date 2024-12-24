مدتها 21 يوما.. مواعيد إجازة نصف العام لطلاب الجامعات والمعاهد

كتب- عمر صبري:

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، 3 يناير 2025 وذلك على مستوى الجمهورية بحسب أجندة المجلس الأعلى للجامعات.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي 2024/2025، بدأ العام الجامعي السبت 28 سبتمبر 2024، واستمرت الدراسة بالفصل الدراسى الأول 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025.

ونصت الأجندة، الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات أنه ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025.

وأضاف: تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات انه تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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