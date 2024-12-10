قصر العيني يكشف تفاصيل إجراء أول حالة زرع للصمام الأورطي بالقسطرة بتقنية الـ TAVI

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، عن تحقيق قسم طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة الإنجازات الطبية للقسم والكلية، حيث تم إجراء أول حالة زرع للصمام الأورطي عن طريق القسطرة بتقنية الـ TAVI.

وأوضح عميد الكلية أن هذه التقنية هي أحدث ما توصّل إليه العلم في علاج مشكلة الضيق الحاد للصمام الأورطي، وتعد البديل الآمن لجراحة القلب والصدر للمرضى غير القادرين على إجراء الجراحة التقليدية.

وأشار إلى أن تقنية الـ TAVI، التي حصلت على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، تُعد تطورًا هائلًا في مجال القسطرة التداخلية. ورغم ارتفاع تكلفة صمام الـ TAVI، إلا أن الدولة قد بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة تجاه دعم هذه التقنية من خلال اعتمادها لمرضى التأمين الصحي وقرارات العلاج على نفقة الدولة، متماشية مع رؤية الدولة المصرية 2030 في التنمية المستدامة في القطاع الصحي المصري.

وقدّم الشكر للفريق الطبي المشارك في إجراء هذا التدخل الطبي الأول من نوعه، الذي ضم مجموعة من الأطباء والممرضين والفنيين المتميزين، وعلى رأسهم الدكتور حاتم موافي (Certified Solo Implanted)، وأعضاء الفريق الدكتور أحمد بطاح، الدكتور محمد عبد العظيم، والدكتور محمد كمال، وكان التدخل الطبي بحضور الدكتور ياسر صادق (Certified Proctor).

وقالت الدكتورة شرين الجينجيهي، رئيس قسم طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هذا الإنجاز هو خطوة كبيرة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وهو ثمرة جهود متواصلة وتفاني لا يكل من جميع أعضاء الفريق.

وأضافت: "نلتزم دائمًا بتقديم أحدث وأفضل العلاجات المتاحة، ونجاح هذه الحالة هو دافع لنا لمواصلة البحث العلمي والتطوير في هذا المجال. كما تشير الدراسات إلى أن هذه التقنية تحقق نسبة نجاح عالية، حيث تستخدم في حالات الأشخاص الذين يعانون من مخاطر عالية أثناء الجراحة المفتوحة وفقًا لمركز الأمراض القلبية والأوعية الدموية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تستخدم هذه التقنية بشكل متزايد في العديد من المراكز الطبية حول العالم."

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