تعديل مناهج الدين والعربية ورفع كفاءة المدارس لمواجهة العنف

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون تطوير المناهج، أن الدور التربوي للوزارة أساسي لا يمكن التنازل عنه، مشيرًا إلى أن المدرسة ليست مجرد مكان للتعليم، بل هي حاضنة تربوية تهدف لتنشئة النشء والشباب على القيم المجتمعية.

وأوضح، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن غياب هذا الدور في فترات سابقة ساهم في ظهور سلوكيات سلبية مثل التنمر والتحرش، نتيجة عزوف الطلاب عن الذهاب إلى المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جديًا على استعادة الانضباط المدرسي.

تغيير مناهج اللغة العربية والدين في المرحلة الابتدائية

أعلن مساعد الوزير أنه تم البدء في تعديل محتوى مناهج اللغة العربية، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية للمرحلة الابتدائية، مشيرًا إلى الحرص على أن تكون المناهج متكافئة وتعتمد على القيم الأخلاقية.

وأضاف أن هناك مقترحًا بأن يصبح النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 65%، وهو مقترح محل دراسة لما يمثله من أهمية في ترسيخ القيم الأخلاقية.

نائب الوزير: الحضور المدرسي ارتفع من 9% إلى 85%

من جانبه، قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن نسبة حضور الطلاب بالمدارس الحكومية ارتفعت إلى 85% هذا العام، مقارنة بـ9% فقط في العام الماضي، نتيجة الأزمات المتراكمة وظروف استثنائية أبرزها جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ ثلاثة طلبات مناقشة موجهة للحكومة، بشأن مواجهة التنمر والعنف والتحرش في المدارس.

حلول لأزمة الكثافة الطلابية والفراغات المدرسية

أوضح بهاء الدين أن الكثافة الطلابية المرتفعة كانت من أبرز أسباب عزوف الطلاب، مشيرًا إلى أن بعض الفصول تجاوزت 100 طالب، بل وصلت في بعض الحالات إلى 200، وهو ما اعتبره غير مقبول تربويًا.

وأشار إلى أن الوزارة أعادت توزيع الفراغات داخل المدارس بشكل فعّال، مما خفّض الكثافة إلى 50 طالبًا كحد أقصى في معظم المدارس، باستثناء 22 مدرسة فقط من أصل 65 ألفًا، وبلغت الكثافة في بعض المحافظات الحدودية 35 طالبًا فقط.

مواجهة عجز المعلمين بعدد من الحلول العملية

قال نائب الوزير إن العجز في أعداد المعلمين بلغ نحو 400 ألف معلم، نتيجة خروج أكثر من 70 ألفًا على المعاش، موضحًا أن الوزارة واجهت هذا التحدي بتمديد أسابيع الدراسة، وزيادة زمن الحصة إلى 50 دقيقة، وتقليل عدد الحصص دون التأثير على جودة المادة، إلى جانب التوسع في التعاقد بنظام الحصة ورفع أجر الحصة من 20 إلى 50 جنيهًا.

المعلمون محور الإصلاح في العملية التعليمية

أكد بهاء الدين أن تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم يمثل أولوية، لأنهم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية والتربوية، مشددًا على أهمية استعادة المدرسة لدورها كمؤسسة تزرع القيم والانضباط والالتزام والاحترام في نفوس الطلاب.

الشيوخ يحيل طلبات مناقشة حول التحرش والعنف للجانه المختصة

اختتمت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بإحالة ثلاثة طلبات مناقشة إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، تتعلق بمواجهة ظواهر العنف والتنمر والتحرش اللفظي والجسدي في المدارس.