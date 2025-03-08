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جدول مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي أدبي 2025 بالقاهرة

07:00 ص السبت 08 مارس 2025

طلاب الصف الثاني الثانوي أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثاني الثانوي أدبي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي أدبي 2025 بالقاهرة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي أدبي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادة علم النفس.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة التاريخ.

يوم الأحد 16 مارس: امتحان مادة الجغرافيا.

جدول 2 ثانوي

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