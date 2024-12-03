"التعليم": إتاحة الالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع المدارس

كتب- أحمد الجندي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدولة المصرية تولي رعاية غير محدودة لأبنائها من ذوي الهمم في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بهم وتمكينهم وتوفير كل الخدمات لهم.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها في هذا الإطار تحرص على بذل الجهود ليس فقط لدمج أبنائها من ذوي الهمم بمدارسها على مستوى الجمهورية وإتاحة الالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية ولكن أيضًا لتقديم العديد من الخدمات والتيسيرات المتنوعة وتوفير مسارات تعليم لذوي الهمم في مدارس وفصول التربية الخاصة بهدف تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تواصل التوعية المجتمعية بقضايا أبنائها من ذوي الهمم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات حرصًا منها علي توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمجهم في المجتمع.

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