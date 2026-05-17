موعد العشر الأوائل من ذي الحجة.. متى يبدأ الصيام ومن يمتنع عن قص الشعر والأظافر؟

كتب : علي شبل

03:33 م 17/05/2026

تهل علينا أيام مباركات مليئة بالنفحات، تغشاها الرحمة والسكينة، تهفو إليها القلوب والأرواح، هي العشر الأوائل من ذي الحجة المبارك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى».

متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة؟

ويترقب ملايين المسلمين في مصر إعلان دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد 17 مايو، الموافق يوم 29 من ذي القعدة 1447 هـ، موعد إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة، والمقرر فلكيا أن تبدأ غرته غدا الإثنين، وتبدأ أولى ليالي العشر الأوائل مع أذان مغرب اليوم الأحد.

وفي حال إعلان دار الإفتاء المصرية أن غدا الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، يبدأ صيام التسع الأوائل من ذي الحجة، لمن أراد السنة والعمل الصالح في تلك الأيام المباركة، يوم الاثنين 18/5/2026

موعد العشر الأوائل من ذي الحجة

الاثنين: 1 ذو الحجة الموافق 18/5/2026

الثلاثاء: 2 ذو الحجة الموافق 19/5/2026

الأربعاء: 3 ذو الحجة الموافق 20/5/2026

الخميس: 4 ذو الحجة الموافق 21/5/2026

الجمعة: 5 ذو الحجة الموافق 22/5/2026

السبت: 6 ذو الحجة الموافق 23/5/2026

الأحد: 7 ذو الحجة الموافق 24/5/2026

الاثنين: 8 ذو الحجة الموافق 25/5/2026

الثلاثاء: 9 ذو الحجة الموافق 26/5/2026 (يوم عرفة)

متى يبدأ الامتناع عن قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية؟

وتقول جهات الفتوى الرسمية بدار الإفتاء والأزهر الشريف إنه يُستحب لمن عزم على الأضحية أن يُمسك عن أخذ شيء من شعر بدنه، وقصِّ أظافر يديه وقدميه من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى ذبح أضحيته؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ». [أخرجه مسلم]

