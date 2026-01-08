كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سائله التي قالت إنها تنشغل كثيرًا في العمل مما يجعل بعض الصلوات تفوتها أو تنساها، وتسأل عن الطريقة التي تعينها على المحافظة على الصلاة وعدم التفريط فيها، مؤكدًا أن الصلاة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل: «أي الأعمال أحب إلى الله؟» فقال: «الصلاة على وقتها».

وأوضح كمال، خلال برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن المحافظة على الصلاة في وقتها لا تعوق الإنسان عن عمله، بل تعينه على الالتزام والانضباط، لأن الصلاة تعلم المسلم احترام الوقت والنظام، ومن يلتزم بالصلاة في أوقاتها التي حددها الله سبحانه وتعالى يوفقه الله في عمله وشؤونه كلها.

وبيّن أمين الفتوى أن من فاتته صلوات بسبب النوم أو النسيان أو الانشغال فعليه أن يقضي هذه الصلوات، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، موضحًا أن قضاء الصلاة واجب ولا يسقط عن المسلم.

وأضاف أن من كان عليه عدد كبير من الصلوات يمكنه أن يقضي مع كل صلاة صلاةً مثلها، فيصلي مع الظهر ظهرًا، ومع العصر عصرًا، ومع المغرب مغربًا، ومع العشاء عشاءً، حتى يطمئن قلبه بأنه أدى ما عليه، مؤكدًا أن من بدأ في طريق المحافظة على الصلاة فإن الله يعينه ويثبته ويجازيه على صدق نيته.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وجُعلت قرة عيني في الصلاة»، أي أن الصلاة سبب للراحة والطمأنينة وحلاوة الإيمان، داعيًا إلى الإكثار من الدعاء بعد الصلاة بقول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

