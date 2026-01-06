أمين الفتوى يوضح فضل الصيام فيما تبقى من شهر رجب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا فضل شهر رجب، داعيًا الله-سبحانه وتعالى-أن يبارك للجميع في شهر رجب وشهر شعبان، وأن يبلغ الأمة بفضله ورحمته شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذه المواسم الإيمانية هي محطات مهمة لتجديد القرب من الله والاستعداد النفسي والروحي لشهر الصيام.

وأوضح وسام، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن شهر رجب من الأشهر الحُرُم التي عظّمها الله-سبحانه وتعالى-، وقد حث النبي-صلى الله عليه وآلة وسلم-على الصيام في الأشهر الحرم، ومن بينها شهر رجب، مشيرًا إلى أن العبادة فيه مستحبة ولها فضل عظيم عند الله.

وبيّن أمين الفتوى أن من أفضل العبادات وأحبها إلى الله- سبحانه وتعالى- في هذا الشهر عبادة الصيام ، مستشهدًا بالحديث القدسي الذي يقول فيه الله تعالى: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، وهو ما يدل على عِظم مكانة الصيام وخصوصيته عند الله عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى أن من نعم الله العظيمة على الصائم أن له دعوة لا تُرد عند فطره، مؤكدًا أهمية استغلال هذه اللحظات المباركة في الدعاء للنفس وللأهل وللأمة كلها، وسؤال الله سبحانه وتعالى صلاح الأحوال وتفريج الكروب.

وأكد على ضرورة اغتنام شهر رجب بالطاعات، وعلى رأسها الصيام، وعدم التفريط في هذه الفرصة الإيمانية، داعيًا الجميع إلى الإكثار من الدعاء والعمل الصالح، سائلًا الله أن يصلح الأحوال، ويبارك في الأعمار، ويبلغ الجميع شهر رمضان في صحة وخير وطاعة.

