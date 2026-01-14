إعلان

ما حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:31 م 14/01/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أن صلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، وإذا أمَّتهن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال، فقد روى الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" بسنده عن ريطةَ الحنفيَّة رضي الله عنها قالت: «أمَّتْنَا عائشةُ فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة».

هل تصح صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت؟

هل تصح صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- والواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه.

اقرأ ايضًا:

التجليات الكبرى في معجزة الإسراء والمعراج.. يكشف عنها عالم أزهري

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت إمامة المرأة للنساء في الصلاة دار الإفتاء المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس
أخبار مصر

شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
نصائح طبية

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور