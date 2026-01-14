ما حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

ما حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أن صلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، وإذا أمَّتهن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال، فقد روى الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" بسنده عن ريطةَ الحنفيَّة رضي الله عنها قالت: «أمَّتْنَا عائشةُ فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة».

هل تصح صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت؟

هل تصح صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- والواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه.

اقرأ ايضًا:

التجليات الكبرى في معجزة الإسراء والمعراج.. يكشف عنها عالم أزهري

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"