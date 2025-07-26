استاذ بالأزهر: هذه التصرفات على السوشيال ميديا لا تمت للدين بصلة

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، لكن ما نراه اليوم على السوشيال ميديا هو امتهان للخصوصية، حيث ينشر الناس حياتهم بالكامل، ويدعون الغرباء إلى التفاعل والتدخل في تفاصيل شديدة الخصوصية لا تخص إلا صاحبها وأسرته فقط".

وتابع نبوي، خلال حواره ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": الناس باتت تُعرِّي بيوتها على العلن، وتُخرج مشكلاتها الشخصية وتفاصيلها أمام العالم، ثم تقول إنها تطلب دعاء أو مشورة، هذا أمر لا علاقة له بالحكمة أو الدين أو حتى العقل السليم.

وشدد على أن الحكم الشرعي لأي فعل على مواقع التواصل، سواء كان مشاركة أو إعجابًا أو متابعة صامتة، ينطبق عليه الواقع قائلاً: "إن كان في الخير والفائدة، فلك أجر، وإن كان في الباطل أو انتهاك للخصوصيات، فعليك وزر تحاسب عليه".

وأكد أهمية الرجوع إلى القيم الأخلاقية والدينية والعادات الأصيلة، معتبرًا أنها الحصن الوحيد للأبناء في مواجهة فوضى العالم الرقمي، مطالبًا الآباء بتعليم أبنائهم الفرق بين ما يُقال وما لا يُقال، وما يُنشر وما يجب كتمانه.

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