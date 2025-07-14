كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سنوات الدعوة النبوية البالغة 23 سنة انقسمت إلى مرحلتين: 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، مشيراً إلى أن التشريعات كلها جاءت في المدينة باستثناء الصلاة التي فُرضت في مكة بعد عشر سنوات من بدء الوحي.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يركز خلال سنوات مكة على غرس العقيدة في قلوب الصحابة، مستشهداً بحديث النبي مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال له: "يا غلام، إني أعلمك كلمات: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله..." إلى آخر الحديث الذي يرسخ مفهوم التوكل على الله واليقين بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

وأوضح الداعية: النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يُرسخ في قلوب أصحابه أن النصر مع الصبر، وأن الأمور لا تجري إلا بقدر الله، وهذا ما تعلمناه من الهجرة النبوية حين أحاط الكفار بالغار ومع ذلك خرج النبي سالماً ووصل إلى المدينة في رعاية الله بقوله: إن الله معنا.

وشدد عبدالمعز على أن العقيدة هي الأساس، وهي التي صبر عليها الصحابة في مكة، ليبنوا عليها بعد ذلك التشريعات في المدينة، قائلاً: "الأصل في سنوات مكة غرس العقيدة لأنها الأساس الذي تُبنى عليه الأحكام والطاعات فيما بعد.

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