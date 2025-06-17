كتب - علي شبل:

في مشهد مؤثر وتصرف إنساني نال إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة حدثاً يجسد معاني الرعاية الأبوية والتعاطف الإنساني، حيث قام الدكتور محمود محمد حسين، عميد الكلية، مواساة واحتضان أحد طلاب الكلية من دولة إندونيسيا بعد أن تلقى خبر وفاة والده.

فوجئ طلاب الفرقة الأولى بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، خلال أدائهم امتحانات نهاية العام، بزميلهم الطالب الاندونيسي، محمد هيندرينا، يدخل في حالة من الانهيار والبكاء بعد علمه بوفاة والده فجرًا في بلده.

وفور علمه، بادر عميد الكلية بالتوجه إلى الطالب، حيث جلس إلى جواره ليواسيه، وقدّم له دعمًا نفسيًا وماديًا في هذه اللحظات الصعبة، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر هي عائلة كبيرة لا تتخلى عن أبنائها في أوقات الشدة.

وفي لفتة روحانية مؤثرة، أدى عميد الكلية صلاة الغائب على والد الطالب وسط حضور عدد من الأساتذة والطلاب، في مشهد ترك أثرًا بالغًا في نفوس الحاضرين.



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