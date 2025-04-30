الإفتاء تنشر دعاء النبي عند هبوب الرياح الشديدة وتنصح: صلوا ركعتين

كتب - علي شبل:

في ظل حالة من الطقس المتقلب والذي تشهده مصر اليوم الأربعاء، والذي تتعرض فيه مناطق واسعة من البلاد لرياح وعواصف شديدة، نشرت دار الإفتاء المصرية دعاء النبي عند هبوب الرياح.

وقالت الإفتاء إنه عند هبوب رياح شديدة ونحوها؛ يسأل الداعي ربَّه خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ويستعيذ به من شرِّها، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أرسلت به، وأن يجعلها رحمةً، ولا يجعلها عذابًا، ورياحًا لا ريحًا، وأن يفزع لصلاة ركعتين عندها إن استطاع.

واستشهدت الإفتاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».

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