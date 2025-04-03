عالم بالأوقاف: النبل والمروءة قيم ترسّخ الأخلاق وتبني المجتمعات

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن النبل والمروءة من أعظم القيم الأخلاقية التي تساهم في بناء شخصية الإنسان وترسيخ الأخلاق الفاضلة في المجتمع، مشددًا على أن هذه الصفات ليست مجرد مظاهر شكلية، بل هي جوهرٌ عميق يعكس أصالة النفس وسلامة السلوك.

وأشار، إلى أن النبل يرتبط بالذكاء والنجابة وحسن التصرف، حيث يكون الإنسان قادرًا على استحضار الأفكار وصياغتها بما يتناسب مع المواقف التي يتعرض لها، كما أنه يتسم بالفضائل التي تعود بالنفع على الجميع وتساهم في تحقيق مجتمع مترابط يسوده التعاون والتسامح.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج "أثر"، المذاع على قناة" الناس": أن النبل يشمل أيضًا العقل والحكمة، فالشخص النبيل هو العاقل الذي يضبط تصرفاته وفق المنهج الإلهي، مما يجعله متزنًا في أقواله وأفعاله وتفكيره، كما يرتبط النبل بالرفق في إصلاح الأمور العظيمة، وهو ما يعكس ثقافة الاعتدال والهدوء وحسن إدارة الأزمات.

وفيما يتعلق بالمروءة، أوضح أنها رمز الرجولة وأصالة النفس، حيث تجمع بين الشجاعة والكرم والعطاء، وتظهر في تعامل الإنسان مع الآخرين بأعلى درجات الإحسان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها"، مشددًا على أن المروءة لا تتجسد فقط في المواقف الكبرى، بل في أبسط تفاصيل الحياة اليومية، مثل حسن التعامل مع الآخرين، اختيار الكلمات بعناية، ووضع مصلحة الغير فوق المصلحة الشخصية.

ودعا إلى التحلي بهذه القيم الراقية، قائلاً: "اللهم اجعلنا من أهل النبل والمروءة، ووفقنا للعيش بما يرضيك، وبما يرفع من قدرنا في قلوب الناس.

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