بعد انتشار فيديوهات الوصفات الطبية.. أمين الفتوى يحذر: نشرها عبث لا يجوز في هذه الحالة

كتب - علي شبل:

في ظل انتشار مقاطع ريلز وفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنشر وتروج لبعض الوصفات الطبية والعلاجات الدوائية لبعض الحالات المرضية دون اختصاص، حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تلك الوصفات مؤكدًا أن نَشْر الوصفات الطبية دون التَّثبُّت مِن جدواها الطبي أمرٌ مذموم شرعًا.

وشدد أمين الفتوى على أنَّ وصف الدواء للمريض هو مِن اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير المختص التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض؛ لأنه عَبَثٌ بحياة الناس التي صانها الشرع الشريف، وترويجٌ للكذب والباطل في المجتمع.

ونصح ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا إنه على الإنسان العاقل ألَّا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّف غير المختصين، وعليه أن لا يُسَلَّم نفسه للوصفات الطبية غير الموثوق منها.

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