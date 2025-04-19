الشيخ أحمد خليل يرد على الدكتور سعد الدين الهلالي: الحجاب فريضة شرعية بنصوص القرآن والسنة

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن الحجاب فريضة شرعية ثابتة بنصوص صريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولا مجال للتشكيك في ذلك.

وقال الشيخ أحمد خليل في تصريحات له: الحجاب ليس مجرد تقليد اجتماعي أو موروث ثقافي، بل هو أمر إلهي واجب على المرأة المسلمة، وقد ورد في قوله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..." [النور: 31]، وهي آية واضحة في الأمر بالحجاب.

وأضاف: من السنة النبوية أيضًا، وردت أحاديث كثيرة تؤكد على وجوب ستر المرأة لجسدها، ومن ذلك ما رواه أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.

وأشار الشيخ أحمد خليل إلى أن من يزعم أن الحجاب ليس فرضًا، يخالف إجماع علماء الأمة عبر قرون، ويدعو إلى التشويش على ثوابت الدين.

وتابع: نحن بحاجة إلى نشر الوعي الصحيح بالدين، والتمسك بما أمر الله به، دون تأثر بالشبهات أو الحملات التي تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية.

وأثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلاً واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي تناولت مسألة الحجاب في الإسلام.

في لقاء تلفزيوني أوضح الهلالي أن مصطلح "الحجاب" بالمعنى المتعارف عليه لستر المرأة ليس مذكورًا بصورة مباشرة في القرآن الكريم، بل هو استنباط وتفسير من قبل العلماء.

وأشار الهلالي إلى أن مفهوم "المرأة" في النصوص الدينية ليس مفهومًا واحدًا وثابتًا، بل يتضمن تنوعًا في الأحوال والصفات، مما يستدعي تدقيقًا في فهم النصوص المتعلقة بها.

ودعا الهلالي إلى التمييز بين النص القرآني الصريح والاستنباطات والتفسيرات التي قام بها العلماء عبر العصور، مشيرًا إلى أن فهمًا عصريًا للإسلام يتطلب إعادة تقييم بعض هذه الاستنباطات في ضوء المتغيرات الاجتماعية والثقافية المعاصرة.

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