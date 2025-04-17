النشرة الدينية| أحكام مهمة عن الحج وحقيقة شعور الميت بالوقت ورسالة من أزهري بعد "لوك" محمد رمضان

مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الأربعاء 16 أبريل 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

أمين الفتوى يكشف عن خطأ شائع يقع فيه البعض يوم عرفة: هذا ما يفعله الحاج يوم الغفران

بالفيديو- أمين الفتوى: الحجاب فريضة.. وخلعه ليس نهاية الدين ولا تعبيرًا عن سوء الأخلاق

ما حكم ذهاب الحاج إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟.. أمين الفتوى يوضح

بعد فخر محمد رمضان بـ"اللوك المثير".. رسالة شديدة اللهجة من أزهري: من أمن العقاب أساء الأدب

خالد الجندي: الهداية من الله وليست وصفة طبية.. والملحد مريض عقلياً

ما حقيقة شعور الميت بالوقت حتى يوم القيامة؟.. خالد الجندي يكشف (فيديو)

أريد صيام ما فاتني من رمضان وزوجي يرفض.. فما الحكم؟.. سيدة تسأل والإفتاء تجيب

ما حكم كتابة آيات من القرآن والأذكار على الكفن؟.. الإفتاء توضح هل يجوز شرعًا

هل يجب القضاء على من أفطر في صوم التطوع؟.. عالم أزهري يوضح

"مفيش حاجة بيقولوا عليها حرام".. أستاذ بالأزهر يرد على محاولات تشويه دار الإفتاء المصرية

الهزار الشرعي.. 3 آداب وشروط للمُزاح يكشف عنها أمين الفتوى

هل يجوز للحاج التبديل بين أنواع الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الصلاة خلف إمام يُخطئ في الفاتحة؟.. أمين الفتوى: يجب إعادة الصلاة في هذه الحالة

بالفيديو- أمين الفتوى يكشف عن أفضل طريقة لحفظ القرآن: مجرد النظر في المصحف عبادة