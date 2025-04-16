هل يجب القضاء على من أفطر في صوم التطوع؟.. عالم أزهري يوضح

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن الرأي الشرعي في قضاء الصيام في صيام النافلة، وذلك رداً على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: هل يجب القضاء على من أفطر في صوم التطوع؟

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن شرائع الإسلام تتضمن واجبات، ومندوبات في كل عبادة من العبادات فمن الواجبات في الصوم شهر رمضان، ولم يجب على أمة الإسلام سواه وصيام غير رمضان صيام مندوب كصيام يومي الاثنين والخميس والثلاثة البيض من كل شهر والإكثار من الصيام في شعبان، وشهر الله المحرم وصيام يوم عرفة، وعاشوراء.

وفي واقعة السؤال يقول لاشين: أما في قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع الذي لم يكمل الصائم فيه صيامه فهناك آراء لأهل العلم:

1- ظاهر الرواية عند الأحناف وجوب القضاء لما رواه ابو داود الطيالسي، والدار قطني، والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام ، قال رجل : أنان صائم فقال له صلى الله عليه وسلم: (دعاك أخوك، وتكلف لك، افطر وصم يوما مكانه).

ولما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان ، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أقضيا يوما مكانه، ولا تعودا).

2- ذهب الجمهور : المالكية والشافعية ، والحنابلة ، والمحققون من الأحناف ذهب هؤلاء إلى عدم وجوب القضاء مستدلين بما يلي:

اخرج الإمام أحمد في مسنده ، والبيهقي في السنن الكبرى عن أم هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب شرابا شرابا فناولها لتشرب ، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال صلى الله عليه وسلم (( إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي))

الراجح، يختم لاشين فتواه، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، موضحًا أن رأي الجمهور بأن قضاء صوم التطوع ليس واجبا بل مستحب لأن الأحاديث التي ورد فيها القضاء رويت بروايات مختلفة ومنها (وصم يوما مكانه إن شئت).. والله أعلم.

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