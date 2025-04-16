ما حقيقة شعور الميت بالوقت حتى يوم القيامة؟.. خالد الجندي يكشف (فيديو)

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن حقيقة شعور الميت بالوقت بين الموت ويوم القيامة.

وقال الجندي خلال برنامجه “لعلهم يفقهون” المذاع على قناة “dmc”، إن المتوفى، مهما طالت المدة الزمنية بين موته وبعثه، سيشعر وكأنه قضى فترة قصيرة جدًا، لا تتجاوز “نصف يوم”، مستشهدًا بما ورد بالقرآن الكريم من تكرار عبارة “قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم” في سورة الكهف، مشيرًا إلى أن هذا اللفظ ورد في سياقات مشابهة لأشخاص ناموا لفترات طويلة.

وأوضح أن أصحاب الكهف، الذين ناموا ثلاثمائة عام، وكذلك عزير الذي نام مائة عام، عبروا عن شعور مماثل عند استيقاظهم، مستشهدًا بقوله تعالى: “قال كم لبثت قال لبثت يومًا أو بعض يوم”.

وخلص الشيخ الجندي إلى أن النائم، سواء كانت نومته قصيرة أو طويلة الأمد، لا يدرك حقيقة الوقت الذي قضاه نائمًا، بل يتبادر إلى ذهنه شعور بأنه لم يمض سوى يوم أو نصف يوم.

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