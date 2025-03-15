النشرة الدينية| أسئلة مثيرة عن الموت يجيب عنها علي جمعة.. وفتاوى مهمة عن الصيام والزكاة والعمرة
كـتب- مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الجمعة 14 من شهر مارس.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
من أين يبدأ المسافر في الأخذ بِرُخص السفر في الفطر وقصر الصلاة؟.. مجدي
هل النظر لإمرأة غير محتشمة يعتبر زنا بالمعنى الحرفي؟.. علي جمعة يوضح
سبيل ام عباس..أنشأته السيدة بنبه قادن والدة الخديوي عباس
أول وآخر وقت لأداء صلاة الضحى.. تكشف عنه الإفتاء
علي جمعة: قراءة الفاتحة للميت من أي مكان تصل له على شكل هدية باسم صاحبها
تنبيه مهم بخصوص إدراك الإمام في صلاة الجماعة.. يكشف عنها الأزهر للفتوى
هل إسراع الكفن دليل على حسن الخاتمة؟.. 7 أسئلة سريعة عن الموت والجنة يرد
مفتي الجمهورية: قضاء أيام رمضان أولى من صيام الستة من شوال
المفتي: من يقبل القرآن ويرفض السنة يناقض نفسه لأن نقلة القرآن هم أنفسهم
الإفتاء تكشف عن حكم جماع الزوجين أثناء قضاء الفريضة.. هل يوجب الكفارة؟
فتوى خاطئة منتشرة عن نقل الدم للصائم.. تكشف عنها الإفتاء
عمرو خالد: روشتة من سنة رسول الله لمواجهة الإحباط واليأس
الشيخ خالد الجندي: سكرات الموت من أمتع لحظات المؤمن
كيف كان النبي يستقبل شهر رمضان؟.. عضو الأزهر العالمي للفتوى يجيب
كيف نتخلص من النميمة والغيبة؟.. أميرة رسلان تكشف روشتة علاجية
هشام عبد العزيز: الطمع في عفو الله وكرمه باب واسع للنجاة والمغفرة
أحمد عمر هاشم: الإسلام كرّم المرأة وأعلى شأنها في المجتمع
لماذا نريد رضا الله؟.. الدكتور علي جمعة يجيب
محمد أبو هاشم: الإمام أحمد بن حنبل رمزٌ للصبر والعلم في مواجهة الفتن
خطيب المسجد النبوي: الزكاة حق لله على الناس وإخراجها ينفي عن المجتمع الأحقاد
خطيب المسجد الحرام يدعو الأغنياء ورجال الأعمال إلى زيادة الصدقات وإعلانها
مرصد الأزهر: الفتوحات لم تكن لنشر الإسلام بالقوة بل لحماية المظلومين
مجدي عاشور: صلاة التراويح في البيت جائزة وهذا أقل قدر لأدائها
الشيخ خالد الجندي: التجسس من كبائر الذنوب
لماذا لا يجوز التسمية بـ "عبد الضار" ولا "عبد المميت" وهما من أسماء الله
حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان للصائم؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
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