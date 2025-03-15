النشرة الدينية| أسئلة مثيرة عن الموت يجيب عنها علي جمعة.. وفتاوى مهمة عن الصيام والزكاة والعمرة

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الجمعة 14 من شهر مارس.

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هل النظر لإمرأة غير محتشمة يعتبر زنا بالمعنى الحرفي؟.. علي جمعة يوضح

سبيل ام عباس..أنشأته السيدة بنبه قادن والدة الخديوي عباس

أول وآخر وقت لأداء صلاة الضحى.. تكشف عنه الإفتاء

تنبيه مهم بخصوص إدراك الإمام في صلاة الجماعة.. يكشف عنها الأزهر للفتوى