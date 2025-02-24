داعية إسلامى يكشف سبب الفجوة بين الآباء والأبناء فى وقتنا الحالى

كتب- محمد قادوس:

أكد الداعية الإسلامي الشيخ أحمد تركي، الإمام بوزارة الأوقاف، أن العلاقة بين الآباء والأبناء أصبحت معقدة وتحتاج إلى خطوات وجهد مستمر، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في الأبناء عبر بناء جسور معنوية وتعزيز مفهوم المصاحبة في التربية.

وأضاف تركي خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، قدم نموذجًا مثاليًا في تربية الأطفال، حيث كان يأخذ الصحابي عبدالله بن عباس، وهو صغير السن، في رحلات معه، ليعلمه القيم والمبادئ من خلال المصاحبة العملية، وليس فقط بالتوجيه داخل المنزل.

وأشار إلى أن مشكلة الجيل الحالي تكمن في الفجوة بين الآباء والأبناء بسبب التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، ما يجعل الأبناء يشعرون بأنهم أكثر علمًا وإدراكًا من آبائهم، وهو ما يستدعي اتباع أساليب جديدة في التربية تعتمد على المشاركة والتقارب النفسي، مؤكدًا أن التربية لا تقتصر على التدين الشكلي والمظاهر، بل يجب أن تشمل القيم السلوكية الحقيقية مثل الحوار الهادئ والمشاركة الفعالة، مشيرًا إلى أن اللغة المستخدمة داخل المنزل تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل شخصية الأبناء.

وشدد على أهمية استخدام الألفاظ الإيجابية في التعامل مع الأبناء، مستشهدًا بمنهج القرآن الكريم الذي يدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة في التوجيه والتربية، وهو ما يسهم في بناء بيئة أسرية قائمة على السكينة والرحمة بدلًا من العنف والتوتر.