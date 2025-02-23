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رمضان عبد المعز: الشكر وإنفاق المال من أسباب الحصول على رضا الله

11:48 ص الأحد 23 فبراير 2025

الشيخ رمضان عبد المعز

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كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن شهر شعبان شهر الرضا والرضوان وهى أجمل نعمة يحصل عليها العبد من الله، لافتا إلى أن إرضاء الناس غاية لا تُدرك، وإرضاء الله غاية لا تُدرك، وهدف المؤمن هو رضا الله، ومن رضا الله عليه يسر له أسباب الخير فى الدنيا ونال الفوز فى الآخر.

وأضاف رمضان عبد المعز خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، أنه من أجل الحصول على رضا الله وهو غاية ومبتغى كل مسلم، علينا الأخذ بأسباب الرضا وهو الشكر وإنفاق المال من أجل ابتغاة مرضاة الله.

ولفت رمضان عبد المعز إلى أن أهم وأكرم وأفضل شئ عند الله أن تطلب منه أى شئ، وعلينا أن نسأل الله بخمس أشياء وهي التوسل لله بالإيمان، والتوسل إليه بأسماءه الحسنى، وبأنبياءه وأولياءه، وبالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله بحال الداعى، كي يستجيب لدعائى.

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رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون
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