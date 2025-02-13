خالد الجندي: لا توجد عبادات بدون مقدمات

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا توجد عبادات بدون مقدمات، مؤكداً أن هذه المقدمات تعتبر جزءاً أساسياً من تأدية العبادة بشكل صحيح.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، إن شعبان شهر مميز ومهم في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن كل عبادة تتطلب تحضيراً، حتى قراءة القرآن الكريم، التي تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن هذه المقدمات تشبه إلى حد كبير طريقة تقديم الهدايا، حيث يجب الاهتمام بتغليف الهدية بشكل يعكس احترامك لقيمتها، ضاربا مثلاً لو اشتريت ساعة ثمينة ووضعتها في كيس بلاستيكي وقدمته لشخص، فإن ذلك يعكس إهانة للهدية رغم قيمتها العالية.

وتابع: "حتى في البيوت الناجحة، نجد أن الأسرة التي تقوم على أسس صحيحة يكون فيها مقدمات من الاحترام والتقدير، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: 'وقدموا لأنفسكم'، ليؤكد أن كل شيء في الحياة يتطلب تحضيراً يناسبه لكي تكتمل قيمته".

وأكد أن العبادة أيضاً تتطلب الاستعداد الصحيح، مشيراً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نتهيأ للصلاة وجعلها تبدأ بالمشي بهدوء، وذكر بحديث غسل يوم الجمعة، واغتسال المسلم قبل الذهاب إلى المسجد مع استخدام الطيب، وكذلك تجنب تخطي رقاب الناس أثناء الصلاة، وهي كلها مقدمات مهمة.