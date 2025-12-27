بعدما أثار أحمد القلاجي، والد المتسابق بدولة التلاوة محمد القلاجي، قلق متابعيه، بعد نشر منشورًا عبر صفحته على فيسبوك، يطلب الدعاء لنجله بالشفاء.

وقال أحمد القلاجي: اللهم أنزل شفاءك ولطفك بمحمد ابني.. اللهم اشفه وعافه واصرف عنه.. أسألكم الدعاء له فهو مريض جدًا ويحتاج لدعواتكم في هذا الوقت المبارك.

في صباح اليوم السبت أرسل والد القارئ محمد القلاجي رسالة طمأنينة لمتابعيه، قال فيها"من لم يشكر الناس لا يشكر الله".

وقال والد محمد القلاجي، الشكر موصول لكل من دعا لنا بظاهر الغيب فبفضل الله وفضل دعواتكم ساق الله لنا واسع كرمه وعفوه وشفائه.

وقدم القلاجي، اعتذار لكل من اتصل عليه ولم يستطع الرد عليه، أو أرسل رسالة ولم يستطع الرد عليها لكثرة الإتصالات والرسائل فجزاكم الله عنا كل خير وجبر بخاطركم جميعاً.

وقال الشكر والعرفان للسادة العلماء من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين تواصلوا معه وقدموا لنه أسمي آيات الدعم.

والشكر موصول كذلك للشركة المتحدة وبرنامج دولة التلاوة الذين لم يتركونا لحظة واحدة.

وأكد والد القارئ محمد القلاجي، أنه لا صحة لما تردد عن انسحاب محمد من دولة التلاوة وإن شاء الله مستمرين في هذه المنحة الربانية للشعب المصري وللعالم كله" دولة التلاوة".

https://www.facebook.com/share/p/1Bkcx4tRdh/