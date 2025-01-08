الدكتورة هبة عوف: ظلم العباد لا يُغفر إلا برد الحقوق أو عفو المظلوم

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن من أعظم القيم التي رسّخها الإسلام هو تحريم الظلم، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى حرّم الظلم على نفسه وجعله محرّمًا بين عباده. واستشهدت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة، بقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا".

وأشارت إلى أن ظلم العباد من الذنوب التي لا تغفر إلا إذا عفا المظلوم أو أُعيدت الحقوق إليه، مشددة على أن الإسلام شدد على خطورة الظلم بين الناس، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه، من عرضه أو من شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه" (رواه البخاري).

وأضافت أن التحريم الإلهي للظلم يُبرز أهمية العدل في العلاقات الإنسانية وخطورة التعدي على حقوق الآخرين، مستدلة بقول الله تعالى: "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا" (الأنبياء: 47)، مؤكدة أن يوم القيامة هو يوم القصاص العادل، حيث تُرد المظالم ويُقتص لكل صاحب حق.

وختمت بتأكيد أهمية التوبة ورد الحقوق في الدنيا قبل يوم الحساب، داعية الجميع إلى تجنب الظلم بكل أشكاله، لما له من أثر مدمر على الأفراد والمجتمعات.

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