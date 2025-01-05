داعية: علينا أن نكون سفراء فى إيصال الصورة الصحيحة عن الشرع الشريف

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، صدق النبي صل الله عليه وسلم عندما قال :"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"، أي في الفهم والفقه، والأصل في الشرع الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين الحنيف رحمة للعالمين.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن النبي كان ينادى على أصحاب الرسالات الذين جاءوا قبلنا ويقول الله في كتابه العزيز: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون".

أوضح رمضان عبد المعز أنه في الأسرة المسلمة نفسها قال الله: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ ، فالدين عظيم، وعلينا أن نكون سفراء لهذا الشرع الشريف، لافتا إلى أن الإمام الغزالي كان يقول :"إن انتشار الكفر في العالم يحمل نصف أوزاره متدينون بغضوا الله إلى خلقه بسوء أقواله وسوء أفعالهم"، إذا فعلينا إيصال الصورة الصحيحة عن الشرع الشريف.

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