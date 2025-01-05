لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

موعد أذان المغرب ليوم الأحد ودعاء النبي عند ختم الصلاة

04:32 م الأحد 05 يناير 2025

موعد أذان المغرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الأحد، الموافق 5 من يناير 2025.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5.09 م.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي.. أضغط هنا

https://www.masrawy.com/islameyat/prayer-times#Nav-PrayerTimes

دعاء ختم الصلاة

جاء في رواية مسلم، كان يقول النبي-صلي الله عليه وسلم-ذلك إذا سلَّم، من حديث المغيرة: إذا سلَّم من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجد، وهذا يُستحب بعد السلام، يأتي به المؤمنُ

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح

موعد أذان المغرب يوم الأحد دعاء النبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد أذان العشاء ليوم الأحد ودعاء رائع بعد ختم الصلاة

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟