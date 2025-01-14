زوجي يستقبل أصدقاءه في المنزل ويحرجني؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

كتب محمد قادوس:

أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، في ردها على استفسار إحدى السيدات حول استقبال زوجها لأصدقائه في المنزل، وأن هذا الموقف يعتبر محرجا لها فما حكم الشرع في ذلك؟

وقالت عضو مركز الأزهر للفتوى، في حالات كثيرة، قد يكون الزوج معتادًا على دعوة صديقه إلى المنزل أثناء وجود زوجته، وفي هذه الحالة قد تشعر الزوجة بالحرج بسبب وجود شخص غير محرم في منزلها، ونحن هنا يجب أن نراعي دائمًا 'سد الذرائع' و'تحقيق المصلحة' بحيث لا نعرض أنفسنا لأي مواقف قد تضر بالعلاقات الأسرية أو تفتح أبوابًا للمفسدة.

وأشارت إلى أن الزوجة في هذه الحالة يجب أن تلتزم بلباسها الشرعي أمام صديق زوجها، خاصة إذا كانت تقدم له الضيافة أو تتواجد معه في نفس المكان.

وأضافت إبراهيم خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس": من الواجب على الزوجة أن تلتزم بالحجاب الشرعي ولا يظهر منها سوى الوجه والكفين، وهذا هو الواجب الشرعي أمام الأجانب.

كما شددت على ضرورة مراعاة الخصوصية داخل المنزل، حيث قالت: "من الأفضل تحديد مكان خاص للضيوف في المنزل، بحيث لا يطلع الضيف على النساء أو الأطفال داخل البيت. يمكن أن يكون هناك مكان مخصص للجلوس مع الضيف دون أن يتداخل مع خصوصية باقي أفراد الأسرة.

وتطرقت أيضًا إلى ضرورة مراعاة الزوج في التعامل مع ضيوفه، حيث اقترحت أن يتولى هو مسؤولية تقديم الضيافة لضيوفه بدلاً من الزوجة، خاصة في الحالات التي قد تشعر فيها الزوجة بالحرج، لافتة إلى أن هناك بعض الرجال الذين يهتمون جدًا بحماية أعراض زوجاتهم ويأخذون على عاتقهم مسؤولية تقديم الضيافة، وهذا قد يكون أكثر احترامًا للخصوصية في مثل هذه الحالات.

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى