محمد على يوضح حكم تارك الصلاة؟

كتب-محمد قادوس:

حكم تارك الصلاة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أنه ورد أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، فمن تركها فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وقارف ذنباً عظيماً.

وأضاف علي في رده لمصراوي: ليس كل من ترك الصلاة يحكم بكفره، بل تارك الصلاة له صورتان: الأولى: من ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لوجوبها بعد علمه بها، فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام؛ لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "باب تارك الصلاة... فالجاحد لوجوبها وإن أتى بها مرتد؛ لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة... وأما خبر مسلم: (بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) فمحمول على تركها جحداً" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/ 336].

والثاني: من ترك الصلاة تكاسلاً -بأن يستثقلها-أو تهاوناً بها مع اعتقاده بفرضيتها ووجوبها عليه-؛ فإنه إنسان عاصٍ مرتكب لكبيرة، وهو على خطر عظيم حتى يتوب فيرجع للالتزام بها وقضاء ما فاته من الفرائض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)، فإن الله قال: {أقم الصلاة لذكري} [طه: 14]. رواه مسلم،

قال الإمام النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى" [شرح النووي على مسلم 5/ 183].

وأوضح الداعية، أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بتركها مطلقًا، وأما من يصلي أحيانا ويترك أحيانا فإنه ليس بكافر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ولم يقل ترك صلاة ، بل قال : " ترك الصلاة " وهذا يقتضي أن يكون تركه للصلاة مطلقا، وكذلك قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ـ أي الصلاة ـ فقد كفر ) ، وبناء على هذا نقول : إن الذي يصلي أحيانا ويدع أحيانا ليس بكافر، لكن هو على خطر عظيم.

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